1 febbraio 2018

In vista delle elezioni Confetra ha sottoposto dieci domande a tutti gli schieramenti impegnati

Marcucci: riguardano temi chiave per le imprese private della logistica, del trasporto e della spedizione

La Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) ha reso noto di aver sottoposto a tutti gli schieramenti impegnati in campagna elettorale dieci domande per conoscere i rispettivi programmi in materia di politica dei trasporti. «Le domande - ha precisato il presidente della Confederazione, Nereo Marcucci - riguardano temi chiave per le imprese private della logistica, del trasporto e della spedizione su ognuno dei quali auspichiamo risposte dirette che divulgheremo all'interno del nostro sistema in modo da fornire una “bussola” utile per le prossime elezioni».

«Nel dettaglio - ha spiegato Marcucci - abbiamo chiesto alle forze candidate a governare il Paese che interventi intendono attuare su infrastrutture, autotrasporto e spedizione internazionale, porti, cargo aereo, trasporto ferroviario, valichi alpini, fiscalità per la logistica, Autorità indipendenti, distribuzione urbana delle merci e servizi postali. Per ognuna delle domande abbiamo precisato il nostro punto di vista che può sintetizzarsi in poche battute: semplificazione, interventi a saldo zero e stare al passo con l'Europa».







