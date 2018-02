5 febbraio 2018

Tirrenia immette nella flotta la nuova nave cargo Giuseppe Lucchesi

Ha una capacità di oltre 3.600 metri lineari e 249 rimorchi

Oggi nel porto di Catania il gruppo Onorato Armatori ha presentato la nuova nave cargo Giuseppe Lucchesi che verrà utilizzata dal marchio Tirrenia sulle linee che collegano il Sud Italia alla Penisola. La nuova unità, con una stazza lorda di quasi 30mila tonnellate, è lunga 193 metri, larga 26 e ha una capienza di oltre 3.600 metri lineari e 249 rimorchi.

«In Sicilia - ha sottolineato Alessandro Onorato, consigliere delegato al Commerciale di Onorato Armatori - Tirrenia ha registrato sul traffico merci una crescita importante già nell'anno appena trascorso (+30%, ha reso noto la compagnia, ndr), e sono convinto che proseguiremo in questa direzione anche nel 2018, grazie a un'alta qualità dell'offerta che assicuriamo sempre ai nostri clienti. E - ha aggiunto Onorato - le novità non finiscono qua: a breve ci saranno altre sorprese che, siamo certi, faranno ancora più felici gli autotrasportatori, con i quali manteniamo un dialogo costante».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec