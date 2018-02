6 febbraio 2018

Nel 2017 il porto di Venezia ha movimentato 25,08 milioni di tonnellate di merci (-0,5%)

Nell'ultimo trimestre dell'anno il traffico è cresciuto del +8,8%

Nel 2017, grazie alla crescita dei volumi di merci movimentati registrata nella seconda metà dell'anno, il porto di Venezia ha accusato solo un lieve calo del -0,5% del traffico complessivo avendo concluso l'anno con un totale di 25,08 milioni di tonnellate di carichi rispetto a 25,22 milioni di tonnellate nell'anno precedente. Lo scorso anno le merci in importazione sono ammontate a 19,66 milioni di tonnellate (-0,6%) e quelle all'esportazione a 5,41 milioni di tonnellate (-0,3%).

Il rialzo del +6,7% del traffico complessivo segnato nel secondo semestre del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 è stato generato dall'aumento del +7,4% del traffico di merci varie e dalla progressione del +16,6% delle rinfuse solide, mentre le rinfuse liquide sono diminuite del -1,0%.

Nell'intero 2017 il traffico delle merci varie si è attestato a 9,44 milioni di tonnellate (+3,8%), di cui 5,62 milioni di tonnellate di merci in container (0%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 606.008 teu (0%), 1,52 milioni di tonnellate di rotabili (+44,8%) e 2,30 milioni di tonnellate di altre merci varie (-5,1%).

Lo scorso anno il traffico globale di rinfuse liquide è stato pari a 8,79 milioni di tonnellate (-2,4%), di cui 7,23 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-3,7%), 1,19 milioni di tonnellate di prodotti chimici (-4,1%), 50mila tonnellate di petrolio grezzo e 322mila tonnellate di altri carichi liquidi (+23,0%). Nel segmento delle rinfuse secche il totale è stato di 6,84 milioni di tonnellate (-3,8%), di cui 2,12 milioni di tonnellate di carbone e lignite (-17,9%), 1,76 milioni di tonnellate di prodotti metallurgici (+8,6%), 1,57 milioni di tonnellate di mangimi, foraggi e semi oleosi (-6,0%), 727mila tonnellate di cereali (+7,9%), 314mila tonnellate di minerali e materiali da costruzione (+38,7%), 82mila tonnellate di prodotti chimici (+4,1%) e 280mila tonnellate di altre rinfuse solide (+3,0%).

Nel 2017 il traffico crocieristico nel porto di Venezia è stato di 1,45 milioni di passeggeri, con un calo del -11,0% sull'anno precedente, a cui si aggiungono 204mila passeggeri (+34,4%) dei traghetti (+79,0%) e delle linee locali (+6,6%).

Nel solo ultimo trimestre del 2017 lo scalo portuale ha movimentato complessivamente 6,83 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +8,8% sul quarto trimestre dell'anno precedente. Le merci varie sono cresciute del +9,9% a 2,39 milioni di tonnellate, di cui 1,42 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+4,9%), 404mila tonnellate di rotabili (+45,8%) e 569mila tonnellate di altre merci varie (+4,0%). Le rinfuse liquide sono rimaste stabili a 2,14 milioni di tonnellate (-0,1%), mentre le rinfuse solide sono aumentate del +17,3% salendo a 2,30 milioni di tonnellate.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec