6 febbraio 2018

Lo scorso anno i terminal portuali di DP World hanno movimentato un traffico record di 70,1 milioni di container (+10,1%)

Nel porto di Mina Rashid (Dubai) il traffico è stato di 15,4 milioni di teu (+4,0%)

Lo scorso anno il volume complessivo di traffico dei container movimentato dai terminal portuali del gruppo DP World di Dubai ha superato per la prima volta la soglia di 70 milioni di contenitori essendo ammontato a 70,1 milioni di teu, con un incremento del +10,1% sul 2016. I soli terminal nella regione dell'Asia, Pacifico e subcontinente indiano hanno movimentato 31,9 milioni di teu (+7,9%), i terminal in Europa, Medio Oriente ed Africa 29,4 milioni di teu (+11,5%), di cui 15,4 milioni di teu movimentati nei soli Emirati Arabi Uniti (+4,0%), e i terminal nelle Americhe e in Australia 8,8 milioni di teu (+13,8%).

Nel 2017 i soli terminal che ricadono nel perimetro di consolidamento del gruppo hanno movimentato complessivamente 36,5 milioni di teu (+24,7%).

Nel quarto trimestre dello scorso anno il traffico lordo movimentato è stato pari a 17,8 milioni di teu, con una crescita del +10,3% sul corrispondente periodo del 2016, di cui 8,0 milioni di teu movimentati in Asia, Pacifico e subcontinente indiano (+6,8%), 7,4 milioni di teu in Europa, Medio Oriente ed Africa (+13,4%), di cui 3,8 milioni di teu movimentati nei soli Emirati Arabi Uniti (+2,3%), e 2,3 milioni di teunelle Americhe e in Australia (+12,9%).





