6 febbraio 2018

Nel 2017 è peggiorata l'affidabilità delle schedule dei servizi di trasporto marittimo containerizzato

Lo ha rilevato SeaIntel, secondo cui il deterioramento ha riguardato tutte le principali rotte di traffico

Secondo le rilevazioni della società danese di analisi e di consulenza SeaIntel Maritime Analysis, nel 2017 l'attendibilità delle date di scalo nei porti dei servizi delle compagnie mondiali di trasporto marittimo containerizzato è peggiorata di 8,4 punti percentuali scendendo al 74,5% rispetto all'82,9% del 2016.

In base alla graduatoria stilata da SeaIntel, lo scorso anno l'armatore taiwanese Wan Hai Lines è stato quella più affidabile in termini di rispetto delle sailing schedule programmate dalla compagnia, con un'affidabilità pari all'81,0%, seguito dalla tedesca Hamburg Süd e dalla taiwanese Evergreen Line rispettivamente con il 79,7% e il 79,1%.

SeaIntel ha specificato che nel 2017 nessuno dei migliori 18 vettori marittimi mondiali del segmento dei container ha migliorato il punteggio di affidabilità del proprio programma di partenze rispetto all'anno precedente. Evergreen e la sudcoreana Hyundai Merchant Marine (HMM) hanno registrato la riduzione più contenuta dell'attendibilità delle proprie schedule, scesa rispettivamente di 4,7 e 5,0 punti percentuali, mentre gli indici di affidabilità delle schedule della giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL), della singaporiana Pacific International Line (PIL) e della taiwanse Yang Ming Line (YML) hanno segnato i più accentuati deterioramenti con diminuzioni rispettivamente di 12,7, 11,2 e 10,2 punti percentuali.

Relativamente alle principalui rotte di traffico est-ovest, secondo SeaIntel nel 2017 l'affidabilità delle schedule dei servizi marittimi tra l'Asia e la costa occidentale del Nord America ha mostrato un calo di 9,3 punti percentuali scendendo al 72,1%. L'attendibilità della programmazione delle partenze dei servizi dall'Asia alla costa orientale del Nord America ha registrato un significativo calo dall'80,4% nel 2016 al 66,3% nel 2017. Circa i servizi dall'Asia verso il Nord Europa e dall'Asia verso il Mediterraneo, l'affidabilità è scesa rispettivamente di 3,0 e 9,3 punti percentuali attestandosi al 76,4% e al 74,6%. Inoltre entrambe le direttrici transatlantiche westbound ed eastbound hanno accusato una flessione della puntualità dei servizi superiore a dieci punti percentuali, con quella dei servizi westbound scesa di 10,5 punti percentuali al 67,4% e quella delle linee eastbound diminuita di 10,6 punti percentuali e risultata pari al 70,2%.



