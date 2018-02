7 febbraio 2018

CMA CGM si dota di un nuovo tipo di container per il trasporto a temperatura controllata di liquidi

È stato progettato in collaborazione con la tedesca Teconja e la turca Liqua

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha presentato un nuovo tipo di container da 40 piedi ideato per il trasporto a temperatura controllata di liquidi, che è stato progettato in collaborazione con la tedesca Teconja, società di spedizioni specializzata nel trasporto di alimenti liquidi, e con la turca Liqua, azienda specializzata nella realizzazione di sistemi di imballaggio per il trasporto di carichi liquidi.

Il container Reeflex presentato dal gruppo francese può essere utilizzato per il trasporto di liquidi, tra cui succhi, latte, composte, sciroppi e tutti i tipi di olio, in una singola sacca di capacità compresa tra 12mila e 24mila litri ad una temperatura controllata variante tra -35 e +20 gradi centigradi.







