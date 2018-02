8 febbraio 2018

L'AdSP del Mare Adriatico Orientale è capofila di un progetto di innovazione tecnologica a servizio dell'intermodalità

Il porto di Trieste e il terminal austriaco di Fürnitz adotteranno una soluzione tecnologica condivisa per lo scambio di dati in tempo reale

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale è capofila di SMARTLOGI - “Logistica transfrontaliera sostenibile e intelligente”, un nuovo progetto sull'innovazione tecnologica al servizio dell'intermodalità che è il più recente di 15 nuovi progetti attivati nell'ultimo biennio dall'ente che gestisce il porto di Trieste per un budget di 24,7 milioni di euro finanziato con fondi europei.

SMARTLOGI, che avrà una durata di 24 mesi e uno stanziamento di circa 1,3 milioni di euro, è co-finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Austria ed è sviluppato in collaborazione con l'interporto di Fürnitz, l'Università di Klagenfurt, il GECT “Senza Confini”, la Regione Veneto, l'Università IUAV di Venezia ed EURAC.

Finalità del progetto sarà quella di potenziare la cooperazione sia sul piano operativo che istituzionale, riguardante le opzioni sostenibili del trasporto intermodale, al fine di diminuirne l'impatto sull'ambiente in termini di emissioni di gas inquinanti, CO2, e rumore sull'arco alpino, lungo l'asse del Brennero e quello di Tarvisio.

In particolare, il porto di Trieste e il terminal austriaco di Fürnitz (Villaco) adotteranno una soluzione tecnologica condivisa per lo scambio di dati in tempo reale, in modo tale da rendere il trasporto ferroviario delle merci ancora più conveniente ed efficiente. Infine, sarà sviluppata una strategia replicabile anche in altri territori transfrontalieri.



