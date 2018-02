8 febbraio 2018

Il gruppo Pacorini ha esteso a Napoli la propria presenza nei principali porti italiani

Magazzino doganale all'interno dell'Interporto Sud Europa di Marcianise Maddaloni

Il gruppo Pacorini, attraverso la sua controllata Pacorini Silocaf specializzata nella logistica del caffè verde, ha esteso al porto di Napoli la propria presenza nei principali scali portuali italiani. Dopo i porti di Trieste, Genova/Savona, Livorno e Gioia Tauro, infatti, da fine gennaio Pacorini Silocaf è operativa anche a Napoli all'interno dell'Interporto Sud Europa di Marcianise Maddaloni con un magazzino doganale di recente costruzione di 10.000 metri quadri coperti a 25 chilometri di distanza dal porto del capoluogo campano.

Ricordando che Napoli è una piazza storica del caffè in Italia, in continua crescita per volumi importati e in una posizione geografica ottimale per la distribuzione del caffè nell'area campana e nelle regioni limitrofe, il gruppo Pacorini ha specificato che, grazie alla partnership con Maurizio Staempfli che da anni opera nella logistica del caffè verde a Napoli, andrà a concentrare il caffè che precedentemente veniva stoccato nei Magazzini Tirreni di Molo Pisacane nel moderno magazzino di Marcianise.

«L'obiettivo di Pacorini Silocaf - ha spiegato l'amministratore delegato della società, Riccardo Marchesi - è di allargare il nostro network offrendo anche a Napoli, in una struttura moderna, gli stessi servizi di noli marittimi, doganali e logistici offerti ai clienti negli altri porti dove operiamo».



