9 febbraio 2018

Nuovo collegamento ferroviario merci Rotterdam-Istanbul della Hupac

È realizzato in partnership con la turca TurkRail

L'operatore elvetico di trasporto combinato Hupac ha attivato un nuovo collegamento ferroviario con treno shuttle tra il porto di Rotterdam e Halkali (Istanbul) via Duisburg e Vienna. Il servizio è realizzato in partnership con la turca TurkRail che lo scorso luglio ha inaugurato un servizio Istanbul-Vienna con due partenze settimanali in entrambe le direzioni ed un transit time di 96 ore.

Hupac ha specificato che il nuovo collegamento, realizzato con due partenze alla settimana in entrambe le direzioni, offre un tempo di transito di una settimana sia da Duisburg che da Rotterdam.







