9 febbraio 2018

Il gruppo armatoriale italiano Onorato compra due nuove navi ro-ro di ultima generazione

Sono in costruzione nel cantiere navale tedesco Flensburger

Il gruppo Onorato Armatori ha annunciato l'acquisizione di due nuove navi ro-ro di ultima generazione, unità che sono già in fase di realizzazione nel cantiere navale tedesco Flensburger Schiffbau-Gesellschaft, unità - ha sottolineato il gruppo armatoriale italiano - che saranno le ro-ro più grandi del Mediterraneo visto che saranno capaci di contenere fino a 310 semirimorchi e avranno una capacità di 4.100 metri lineari ciascuna.

La prima nave sarà varata a maggio ed entrerà in linea all'inizio dell'autunno, mentre la seconda sarà operativa entro la fine dell'anno. Le due nuove unità saranno impiegate sulle rotte da e per la Sardegna e la Sicilia.

Onorato ha specificato che il proprio programma di immissione in flotta di nuove navi, che appena pochi giorni fa ha portato alla presentazione della ro-ro Giuseppe Lucchesi ( del 5 febbraio 2018), ha come obiettivo finale la totale sostituzione delle navi classe “Espresso” con altrettante unità composte tutte da nuove costruzioni, funzionali, di ultima generazione. «Continua - ha spiegato Alessandro Onorato, consigliere delegato al Commerciale di Onorato Armatori - la nostra politica di espansione commerciale, queste due nuove navi rappresentano una ulteriore conferma di voler investire sul comparto merci per le nostre isole. Offrire un network completo, garantire grande capacità e veloci tempi di consegna vuol dire rendere sempre più competitive le aziende di trasporto, che potranno così continuare a svilupparsi e crescere insieme ai loro mercati di riferimento».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail