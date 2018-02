9 febbraio 2018

Passaggio di consegne al vertice del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

L'ammiraglio Giovanni Pettorino è subentrato all'ammiraglio Vincenzo Melone

Stamani a Roma si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne al vertice del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, con l'ammiraglio ispettore Giovanni Pettorino che ha assunto il grado di ammiraglio ispettore capo subentrando nella carica all'ammiraglio ispettore capo Vincenzo Melone. All'evento ha preso parte il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, e il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, oltre che i vertici delle Forze Armate, Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato.

Nel suo intervento di commiato l'ammiraglio Melone ha ripercorso il periodo trascorso alla guida del Corpo: «la parola “incontro” - ha affermato - rappresenta la sintesi, la cartina di tornasole di un periodo che trova qui il suo coronamento. Dall'aprirsi all'incontro con gli altri, istituzioni, società civile, operatori del settore e personale della Guardia Costiera, sono nate le cose migliori, alla base dei risultati raggiunti in questo intenso periodo in cui ho avuto il privilegio e l'onore di guidare il Corpo».

«È con grande e profonda ammirazione - ha dichiarato l'ammiraglio Pettorino - che oggi ricevo il delicato incarico che il governo italiano ha voluto affidarmi. Ringrazio pertanto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministro della Difesa e i vertici militari che hanno voluto concedermi questo alto onore e il privilegio di servire il nostro Paese a capo di un Corpo, come quello delle Capitanerie di Porto, da oltre un secolo e mezzo al servizio di tutti coloro che ogni giorno vivono e lavorano nei nostri mari e lungo le nostre coste».

Sono successivamente intervenuti il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio Walter Girardelli, e il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, che hanno sottolineato come la Guardia Costiera sia efficacemente inserita nel sistema-Paese, sostanziando un binomio di colleganza e di approccio integrato alle attività tese al bene comune, nel segno della più versatile interoperabilità.

La cerimonia si è conclusa con l'intervento del ministro Delrio che ha ricordato alcuni degli episodi più significativi dell'operato dell'ammiraglio Melone alla guida di un Corpo che si è distinto perché - ha evidenziato - «attento all'umanità, ma fermo nel rispetto della legalità nell'operare per il bene del mare». Nel congratularsi con l'ammiraglio Melone per i risultati raggiunti, il ministro ha augurato un «sincero auspicio di buon vento» all'ammiraglio Pettorino.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail