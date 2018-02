12 febbraio 2018

Completata la ristrutturazione del bacino di carenaggio galleggiante destinato al porto del Pireo

È stato caricato sulla nave semisommergibile “Xin Guang Hua” della COSCO Shipping Heavy Transport

La società cantieristica COSCO Shipping Heavy Industry Co. del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Corporation ha completato la realizzazione del bacino di carenaggio galleggiante destinato al porto del Pireo, che è stato ordinato nei mesi scorsi dall'Autorità Portuale dello scalo greco che è controllata dallo stesso gruppo cinese ( dell'8 settembre 2017).

Venerdì il bacino Piraeus III è stato caricato con successo sulla nave semisommergibile di 98mila tonnellate di portata lorda Xin Guang Hua della COSCO Shipping Heavy Transport ed è partito verso la Grecia.

Il Piraeus III, che è stato originariamente costruito nel febbraio 2008 dal gruppo COSCO con il nome COSCO Sheshan e quindi lo scorso autunno ristrutturato per essere impiegato nel porto del Pireo, è lungo 240 metri, largo 45 metri e profondo 18 metri.





