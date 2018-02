12 febbraio 2018

Traffico passeggeri record nei porti croati nel 2017

Le merci sono ammontate a 20,98 milioni di tonnellate (+12,1%)

Lo scorso anno i porti della Croazia hanno movimentato un traffico passeggeri di 32,5 milioni di persone, cifra che costituisce il nuovo record storico annuale per gli scali nazionali e che rappresenta un incremento del +5,0% rispetto al 2016 quando era stato registrato il precedente record con quasi 31,0 milioni di passeggeri.

La crescita segnata nel 2017 è stata determinata dal rialzo del traffico dei passeggeri trasportati dalle linee regolari, in quanto - ha reso noto l'Ufficio Crato di Statistica - lo scorso anno il traffico dei crocieristi imbarcati su navi di bandiera estera che hanno fatto scalo nei porto croati è stato 947mila persone, con un calo del -13,3% sul 2016. Di questi crocieristi, il maggior numero (256mila) è arrivato nei porti croati a bordo di navi di bandiera italiana. Nel 2017 sono stati complessivamente 691 (-16,2%) gli scali di navi da crociera di bandiera estera nei porti croati. Il maggior numero di scali è stato effettuato al porto di Dubrovnik (536 scali) seguito dal porto di Spalato (233) e da approdi a Curzola (136).

Nel 2017 il traffico delle merci movimentato complessivamente dai porti croati è stato di quasi 20,8 milioni di tonnellate, totale che rappresenta un incremento del +12,1% sul 2016 ma che è distante dal record di 30,1 milioni di tonnellate conseguito nel 2007.





