12 febbraio 2018

Ammar Kanaan nominato CEO della Terminal Investment Limited (gruppo MSC)

È subentrato a Vikram Sharma

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha posto Ammar Kanaan alla guida della Terminal Investment Limited (TIL), la società del gruppo che gestisce direttamente o attraverso partecipate 53 container terminal in porti di cinque continenti.

Kanaan, laureato in Scienza dei trasporti presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT), è stato fondatore e presidente dell'International Port Management e ha trent'anni di esperienza nei settori del trasporto e della portualità. Tra le varie attività, Kanaan è stato responsabile dello sviluppo e della gestione del container terminal del porto saudita di King Abdullah che è partecipato dal gruppo armatoriale elvetico.

Kanaan, che ha assunto la nuova carica con effetto da venerdì scorso, è subentrato a Vikram Sharma, che è stato per nove anni amministratore delegato della TIL e che - ha evidenziato il gruppo MSC - in questo periodo ha contribuito a triplicare il portafoglio della società terminalista e alla crescita del traffico containerizzato movimentato dai suoi terminal.

«La nomina di Ammar Kanaan - ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo MSC, Diego Aponte - rafforza ulteriormente la nostra attività di gestione di terminal portuali. Vorrei ringraziare Vikram Sharma - ha aggiunto Aponte - per il suo impegno, il suo duro lavoro e la sua dedizione: nel corso degli anni ha contribuito ad assicurare la brillante crescita della TIL».



