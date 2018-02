12 febbraio 2018

MSC Crociere sbarcherà in Giappone

Il Paese del Sol Levante sarà scalato dalla nave “MSC Splendida”

MSC Crociere amplierà la rete di scali delle navi della propria flotta al Giappone. Lo ha reso noto Leonardo Massa, country manager Italia della società crocieristica, presentando le novità della programmazione 2018 della compagnia al pubblico della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo che è in corso alla Fiera di Milano.

La compagnia ha specificato che l'apertura al mercato giapponese si inserisce all'interno di una più ampia strategia che consiste in una forte espansione a Oriente e che include destinazioni come India, Cina e Corea.

A partire dal prossimo maggio, MSC Splendida porterà gli ospiti alla scoperta di alcune delle destinazioni più suggestive dell'Estremo Oriente e del Giappone dove, oltre alle località più popolari come Yokohama, seconda città più popolosa del Giappone, o Osaka, grande città portuale e polo commerciale dell'isola di Honshu, verranno esplorate destinazioni sconosciute al grande pubblico e in particolare Sasebo, nota per i meravigliosi panorami verso le oltre 200 isole Kujukushima, ma anche Maizuru, punto di partenza per scoprire la splendida città di Kyoto. Inoltre a luglio, agosto e anche a novembre la nave navigherà tra Giappone, Cina e Russia.



