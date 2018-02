12 febbraio 2018

Evergreen noleggerà 12 nuove portacontainer da 11.850 teu alla giapponese Shoei Kisen Kaisha

Le navi sarranno prese in consegna dal gruppo taiwanese tra il 2020 e il 2021

La società armatoriale taiwense Evergreen Marine Corporation (EMC) ha siglato il contratto di noleggio di 12 nuove portacontainer da 11.850 teu con la compagnia giapponese Shoei Kisen Kaisha. Il noleggio delle 12 navi è stato deliberato lo scorso 12 gennaio dal consiglio di amministrazione della EMC.

Sei portacontenitori saranno noleggiate dalla filiale Greencompass Marine e altre sei dalla filiale Evergreen Marine (Hong Kong) Ltd. Le navi, che avranno una portata lorda di 127mila tonnellate, saranno lunghe 333,9 metri e larghe 48,4 metri, verranno prese in consegna dal gruppo Evergreen tra il primo trimestre del 2020 e l'ultimo trimestre del 2021.







