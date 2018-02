13 febbraio 2018

TUI Cruises ordina a Meyer Turku la costruzione di una nuova nave da crociera da 2.894 passeggeri

Verrà presa in consegna nella primavera del 2023

TUI Cruises, la joint venture 50:50 tra il gruppo alberghiero e turistico tedesco TUI e il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean Cruises, ha ordinato al cantiere navale finlandese Meyer Turku la costruzione di una nuova nave da crociera della capacità sino a 2.894 passeggeri che sarà battezzata con il nome Mein Schiff 7 e verrà presa in consegna nella primavera del 2023. La nuova unità sarà gemella delle nuove navi Mein Schiff 1 e Mein Schiff 2 che la compagnia crocieristica prenderà in consegna rispettivamente nel maggio di quest'anno e nel 2019 ( del 2 luglio 2015).

Il gruppo TUI ha sottolineato che questo nuovo investimento conferma l'importanza del business crocieristico nella strategia di crescita del gruppo tedesco, che nel segmento delle crociere è presente con una flotta formata complessivamente da 15 navi operata oltre che sotto il marchio TUI Cruises sotto i brand Hapag-Lloyd Cruises e Marella Cruises (ex Thomson Cruises).

Intanto il gruppo tedesco ha reso noto che la propria divisione crocieristica ha archiviato il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2018, periodo che è terminato lo scorso 31 dicembre, con un utile prima delle imposte, interessi e ammortamenti pari a 37,5 milioni di euro, con un aumento del +33,5% rispetto a 28,1 milioni di euro nel corrispondente periodo dell'esercizio fiscale precedente. I ricavi sono ammontati a 192,3 milioni di euro, in crescita del +26,6% rispetto a 151,9 milioni di euro nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2017.

Inoltre TUI ha specificato che il volume d'attività realizzato nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2018 da parte di TUI Cruises è stato pari a 1,3 milioni di passeggeri-giorno (+25,7%), quello di Marella Cruises è stato a 692mila passeggeri-giorno (+31,1%) e quello di Hapag-Lloyd Cruises a 75mila passeggeri-giorno (+0,7%). Nel periodo la tariffa media per passeggero-giorno è stata pari a 149 euro per TUI Cruises (+4,1%), a 129 sterline per Marella Cruises (+5,7%) e a 533 euro per Hapag-Lloyd Cruises (-2,9%).



