14 febbraio 2018

NYK denuncia comportamenti illeciti della filiale cinese NYK Car Carrier (China) Co.

Previsto ui impatto negativo sul risultato economico netto consolidato del gruppo pari a circa 18 milioni di dollari

Il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha reso noto che ex dirigenti della filiale cinese NYK Car Carrier (China) Co., società di Shanghai che si occupa di servizi logistici per la movimentazione di auto nuove di fabbrica, si sarebbero resi colpevoli di distrazione dolosa o appropriazione indebita di fondi societari.

L'azienda giapponese ha specificato che si prevede che tali distrazioni di denaro avranno un impatto negativo sul risultato economico netto consolidato del gruppo pari a due miliardi di yen (18 milioni di dollari).







