14 febbraio 2018

Cresce il traffico intermodale attraverso l'Interporto Toscano Amerigo Vespucci

Complessivamente sono state movimentate sei milioni di tonnellate di merci

Lo scorso anno nell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci sono transitati 650mila autotreni, con un incremento del +7% rispetto ai 605mila del 2016, e il traffico ferroviario è stato di 424 treni in arrico e partenza, con una crescita del +19,8%. Lo ha reso noto l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, che possiede il 9,6% del capitale della società interportuale che ha come azionista di riferimento la Regione Toscana.

Nel 2017 presso l'Interporto sono state movimentate complessivamente sei milioni di tonnellate di merce di varia natura.

Ad oggi presso l'Interporto sono insediate 57 imprese che generano un fatturato complessivo annuo di circa 326 milioni di euro con un'occupazione diretta di 536 addetti a cui si aggiunge un indotto di circa 693 addetti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec