14 febbraio 2018

Nel 2017 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è ammontato a 136,5 milioni di tonnellate (-1%)

Nel quarto trimestre sono state movimentate 32,2 milioni di tonnellate (-3%)

Lo scorso anno il porto di Amburgo ha movimentato 136,5 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -1% circa rispetto a 138,2 milioni di tonnellate nel 2016. Il lieve calo è stato prodotto principalmente dalla contrazione del flusso di esportazioni attraverso lo scalo tedesco che, dopo un incremento del +7% nel primo trimestre, è diminuito rispettivamente del -4%, -3% e -8% nei tre trimestri successivi. Nell'intero 2017 le merci in esportazione sono state 58,0 milioni di tonnellate (-2%) e quelle in importazione 78,4 milioni di tonnellate (-1%).

Nel 2017 nel solo settore delle merci convenzionali sono state movimentate complessivamente 91,8 milioni di tonnellate (-2%), totale costituito da 90,4 milioni di tonnellate di merci containerizzate (-2%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 8,8 milioni di teu (-1%) - di cui 7,6 milioni di container pieni (0%) e 1,2 milioni di container vuoti (-7%) - e da 1,4 milioni di tonnellate di merci convenzionali (-7%).

Nel comparto delle rinfuse il traffico è risultato stabile essendo ammontato a 44,7 milioni di tonnellate. Le rinfuse liquide si sono attestate a 13,7 milioni di tonnellate (-4%) e le rinfuse secche a 31,0 milioni di tonnellate (+1%), di cui 7,5 milioni di tonnellate di rinfuse polverose (-14%) mentre i carichi movimentati con benna sono saliti alla quota record di 23,5 milioni di tonnellate (+7%).

Lo scorso anno il traffico crocieristico nel porto tedesco è stato di circa 880mila passeggeri rispetto ad oltre 800mila nel 2016.

Nel solo quarto trimestre del 2017 il porto ha movimentato 32,2 milioni di tonnellate di merci, con una riduzione del -3% sul corrispondente periodo del 2016, di cui 13,6 milioni di tonnellate in esportazione (-8%) e 18,5 milioni di tonnellate in importazione (-1%). Complessivamente le merci varie sono state pari a 21,7 milioni di tonnellate (-6%), di cui 21,3 milioni di tonnellate di merci in container (-5%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 2,1 milioni di teu (-6%) e 360mila tonnellate di merci convenzionali (+6%). Le rinfuse sono aumentate globalmente del +4% a 10,5 milioni di tonnellate, di cui 3,1 milioni di tonnellate di carichi liquidi (-16%) e 7,4 milioni di tonnellate di carichi solidi (+11%), incluse 1,5 milioni di tonnellate di rinfuse polverose (-21%) e 5,9 milioni di tonnellate di rinfuse movimentate con benna (+20%).









