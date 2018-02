16 febbraio 2018

Il 2017 è stato un anno molto positivo per la società di noleggio e vendita di container CAI

Garcia: nel quarto trimestre «performance eccezionali»

Il 2017 è stato un anno molto positivo per la società di noleggio e vendita di container CAI International, anno che si è concluso con un ultimo trimestre in cui - ha sottolineato il presidente e amministratore delegato dell'azienda statunitense, Victor Garcia - la società ha realizzato «performance eccezionali». Il quarto trimestre dello scorso anno, infatti, è stato archiviato con un utile netto di 36,6 milioni di dollari rispetto a 620mila dollari nello stesso periodo del 2016. I ricavi sono aumentati del +94,0 attestandosi a 94,0 milioni di dollari, di cui 65,6 milioni di dollari derivanti dall'attività di noleggio dei container (+32,6%), e l'utile operativo è ammontato a 36,4 milioni di dollari (+188,7%).

Nell'intero 2017 CAI ha registrato ricavi pari a 348,4 milioni di dollari, con un incremento del +18,4% sull'anno precedente, di cui 235,4 milioni di dollari generati dai noleggi (+16,3%). L'utile operativo è stato pari a 111,0 milioni di dollari (+108,3%) e l'utile netto a 72,1 milioni di dollari (+1.094,2%).

«Nel 2017 - ha evidenziato Garcia - abbiamo ottenuto utili record e - ha aggiunto - prevediamo che il 2018 sarà un anno in cui la domanda di container sarà molto elevata dato che l'economia mondiale continua a crescere e i noleggiatori continueranno a registrare alti tassi di utilizzo della flotta. Il prossimo anno - ha tuttavia precisato Garcia - l'impatto dell'elevata domanda di container sarà controbilanciato dall'attesa crescente concorrenza tra i noleggiatori di container che operano nel mercato, dai previsti inferiori guadagni dalla vendita di container a causa della loro limitata disponibilità e dai previsti più elevati tassi d'interesse».





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail