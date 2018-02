16 febbraio 2018

Porto di Livorno, pronto il progetto per il riordino del raccordo ferroviario di Porto Nuovo

Sarà composto da sei binari e allo studio c'è la realizzazione di una settima linea di rotaie

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto che gli uffici della Direzione Tecnica di Livorno hanno ultimato e consegnato il progetto esecutivo per la razionalizzazione e il riordino del raccordo ferroviario di Porto Nuovo all'interno del porto commerciale labronico. Una volta realizzati i lavori, il raccordo ferroviario sarà composto da sei binari, due interni al terminal Lorenzini e quattro esterni usati anche per le manovre e lo stazionamento dei treni.

L'ente portuale ha evidenziato come il progetto sia importante nel quadro dello sviluppo del trasporto ferroviario da e per il porto di Livorno, attività che lo scorso anno ha registrato un sensibile incremento: da quando è stato realizzato il collegamento direttissimo tra la Darsena Toscana (e in futuro la Piattaforma Europa) e il corridoio ferroviario tirrenico - ha spiegato l'authority - i volumi via ferro movimentati dal principale terminal container del porto, TDT, sono aumentati considerevolmente segnando un totale di 48.331 container partiti e arrivati su treno nel 2017.

L'AdSP ha specificato che inoltre, sempre nell'ambito delle iniziative per il potenziamento del trasporto su ferro, gli uffici tecnici dell'ente si sono già attivati per la realizzazione di un ulteriore nuovo binario lungo via Leonardo da Vinci per il potenziamento del traffico ferroviario di autovetture in arrivo/partenza da Livorno Porto Nuovo. A regime Porto Nuovo si troverà così ad avere sette binari dedicati ai traffici portuali su ferro.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec