19 febbraio 2018

Wallenius Wilhelmsen Logistics raddoppia la propria presenza nel porto di Zeebrugge

Contratto per la gestione di un'area di 49 ettari

La compagnia marittima e logistica Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (WWL ASA), che è specializzata nel trasporto di rotabili e macchinari, ha sottoscritto un contratto di concessione con l'Autorità Portuale di Zeebrugge relativo ad un'area di 49 ettari, con la quale il gruppo WWL raddoppia la propria presenza nel porto belga in cui è attivo dal 1999 con un terminal per la movimentazione di auto, camion, rotabili e merci sfuse.

Al nuovo terminal gestito da WWL nell'ambito del nuovo contratto, che scadrà nel 2043, potranno approdare contemporaneamente tre navi. L'accordo prevede che nei prossimi 2-3 anni WWL investa circa 20 milioni di dollari nel nuovo terminal.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec