20 febbraio 2018

Marina di Carrara, workshop “Porto e città: scuola, cultura, formazione, lavoro, ambiente. Le sfide per il futuro”

Si terrà giovedì nell'ambito del programma della Porto Lab Academy

Giovedì prossimo dalle ore 14.30 a Marina di Carrara, presso l'auditorium dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, si terrà il workshop pubblico intitolato “Porto e città: scuola, cultura, formazione, lavoro, ambiente. Le sfide per il futuro”, evento che rappresenta la prima parte del programma della Porto Lab Academy, tradizionale momento tecnico annuale di formazione e confronto per tutti coloro che collaborano attivamente alla realizzazione del progetto Porto Lab, ideato dal gruppo Contship Italia e sviluppato in vari porti italiani, compreso quello della Spezia e presso il centro intermodale di Melzo (Milano).

Quest'anno, visto il successo del progetto che, in collaborazione con l'AdSP, Contship e il gruppo Grendi si sta svolgendo per la prima volta anche nello scalo di Marina di Carrara, e che coinvolge 400 alunni delle scuole elementari della provincia di Massa Carrara, è stato deciso da Contship e AdSP di svolgere qui la due giorni dell'Academy a cui parteciperanno circa 40 persone provenienti da tutta Italia.

In particolare, poiché il progetto Porto Lab si inserisce perfettamente nelle attività proprie dell'AdSP e dei privati che operano in porto, dirette a sviluppare un rapporto positivo tra porto e città, si è pensato in questa occasione di aprire le porte al pubblico che potrà assistere al workshop della prima giornata. La seconda parte dell'Academy si terrà invece sempre nella sede AdSP di Marina di Carrara, ma sarà diretta solo ai tutor ed ai formatori del progetto.



Il programma dell'evento di giovedì

ore 14.30 Saluti di Francesco De Pasquale, Sindaco di Carrara

Intervengono:

Rapporto città/porto: ridisegnare i confini e progettare il nuovo water front

Carla Roncallo, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

La logistica sostenibile: nuovi modelli a vantaggio di imprese e consum-attori

Daniele Testi, Direttore Marketing & Comunicazione Contship Italia Group e Presidente SOS Logistica

Porto, Città e Cittadini: un ecosistema da reinventare

Greta Marini, AIVP (Le Réseau Mondial des Villes Portuaires) Strategic Advisor – Port City Community Affairs Port Center Network Coordinator

L'integrazione sociale nei porti italiani

Tiziana Murgia, Responsabile Comunicazione Assoporti

Lavorare in porto: un'opportunità per i territori

Genziana Giacomelli, Direttore Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ore 17.00 Tavola rotonda: “La a collaborazione scuola/porto attraverso la piattaforma Porto Lab”

Modera: Mauro Solinas, Responsabile Sviluppo Risorse Umane Contship Italia Group

Partecipano:

Gessica Caniparoli, Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara

Emanuele Breveglieri, Formatore e Animatore scientifico teatrale

Antonella Minucci, Dirigente Scolastico

Gianni Dubini, Kuenz Sales Manager Italia

Costanza Musso, AD di M.A.Grendi dal 1828



