20 febbraio 2018

A Castellammare Fincantieri ha iniziato la costruzione di un'unità anfibia multiruolo LHD

Sarà consegnata nel 2022

Oggi nel cantiere navale di Castellammare di Stabia del gruppo Fincantieri è iniziata la costruzione di un'unità anfibia multiruolo (LHD ovvero Landing Helicopter Dock) che sarà consegnata nel 2022 e rientra nel programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa che è stato deciso dal governo e dal parlamento italiani ed avviato nel maggio 2015.

L'unità avrà una lunghezza di circa 215 metri, una velocità massima di 25 nodi, e sarà dotata di un sistema di propulsione combinato diesel/elettrico e turbine a gas (CODLOG). Relativamente al suo impiego militare, la LHD avrà la sua missione principale nel trasporto di personale, veicoli e carichi di varia natura e nel trasferimento a terra degli stessi in aree portuali tramite i sistemi di bordo e in zone non attrezzate, mentre il profilo di impiego civile dell'unità prevede attività di supporto sanitario e ospedaliero.

La LHD sarà certificata da RINA Services in accordo con le convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento sia per gli aspetti più tradizionali come quelli trattati dalla convenzione MARPOL, sia per quelli non ancora cogenti, come la convenzione di Hong Kong dedicata alla demolizione delle navi.



