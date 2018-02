21 febbraio 2018

Aegean Marine Petroleum compra la Hellenic Environmental Center

L'azienda è specializzata nella ricezione e trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi e da impianti offshore

La greca Aegean Marine Petroleum Network, gruppo che opera nel settore della fornitura di combustibili e lubrificanti ad uso navale, ha siglato un accordo vincolante per comprare per circa 367 milioni di euro l'intero capitale azionario della H.E.C. Europe Ltd., società madre della Hellenic Environmental Center (H.E.C.), azienda specializzata nella ricezione e trattamento dei rifiuti prodotti dalle navi e da impianti offshore che è stata costituita nel 1993 quando ha vinto una gara indetta dall'Autorità Portuale del Pireo per lo svolgimento di tali attività nel porto greco.

L'accordo prevede tra l'altro che parte del corrispettivo sia pagato in azioni della Aegean Maritime Petroleum per un totale pari a circa il 33% del capitale della società.

La parte cedente è costituita da società di proprietà o controllate da Dimitris Melisanidis, fondatore della Aegean Maritime Petroleum ed ex responsabile dello sviluppo societario dell'azienda e fondatore della stessa H.E.C., e da suoi familiari nonché da membri della famiglia Agiostratitis.



