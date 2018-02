22 febbraio 2018

Accordo Rail Cargo Group - TransContainer per sviluppare il traffico ferroviario containerizzato Cina-Europa

Prevista la realizzazione di dieci servizi alla settimana entro il 2020

La società ferroviaria merci Rail Cargo Group (RCG) del gruppo austriaco ÖBB e la società intermodale russa TransContainer hanno sottoscritto un memorandum of understanding in base al quale valuteranno la possibilità di costituire una joint venture con sede in Austria che avrà il compito di promuovere servizi door-to-door e intensificare i trasporti in container sulla rotta ferroviaria tra Cina ed Europa svolgendo anche attività di carattere commerciale.

Uno degli obiettivi della cooperazione è la realizzazione di traffico intermodale regolare tra la Cina e l'Europa. Attualmente RCG in collaborazione con TransContainer opera due rotazioni settimanali su questa rotta, frequenza che si prevede di elevare a dieci servizi alla settimana entro il 2020.

«Questa iniziativa - ha evidenziato Thomas Kargl, consigliere d'amministrazione di RCG - mette assieme due esperti di logistica ferroviaria e pertanto offre alla clientela cinese un'alternativa di trasporto reale, e soprattutto di qualità, rispetto ad altre rotte e altre modalità di trasporto».

«I trasporti tra la Cina e l'Europa - ha commentato l'amministratore delegato di TransContainer, Petr Baskakov - sono il segmento del mercato dei container in più rapida crescita. Riteniamo che la combinazione tra le competenze e le tecnologie della PJSC TransContainer nell'area dello scartamento di 1.520 millimetri con le possibilità offerte da Rail Cargo Austria sulle linee ferroviarie europee, in particolare dell'Europa centrale e sud-orientale, darà un impulso allo sviluppo del traffico ferroviario sulla rotta Cina-Europa-Cina e offrirà ai nostri clienti una soluzione di trasporto affidabile e competitiva».



