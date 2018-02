23 febbraio 2018

Il gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line incornicia il bilancio 2017, ricco di risultati record

Attese performance ai massimi storici anche nel 2018

Il gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha chiuso il 2017 con risultati economici record. L'esercizio annuale è stato archiviato con ricavi pari a 5,40 miliardi di dollari, con un aumento del +10,7% sul 2016. L'EBITDA è ammontato a 1,55 miliardi di dollari (+14,7%) e l'utile operativo a 1,05 miliardi di dollari (+13,3%). L'esercizio 2017 è stato chiuso con un utile netto di 760 milioni di dollari (+20,0%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 i ricavi si sono attestati a 1,25 miliardi di dollari, in crescita del +11,1% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. EBITDA ed EBIT sono stati pari rispettivamente a 311 milioni di dollari (+13,9%) e 177 milioni di dollari (+15,4%). L'utile netto è stato di 99 milioni di dollari (+36,8%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno le navi della flotta del gruppo crocieristico, che è operata con i marchi Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, hanno ospitato 651mila passeggeri, con un aumento del +13,1% sullo stesso periodo del 2016, e nell'intero 2017 i passeggeri sono saliti alla quota record 2,4 milioni (e non 2,5 milioni come erroneamente indicato da NCLH se il totale del quarto trimestre comunicato dal gruppo è corretto), con un rialzo del +3,0% sull'anno precedente.

«Il risultato da record raggiunto nel 2017 - ha commentato il presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings, Frank Del Rio - rappresenta la perfetta conclusione di un anno storico in cui celebriamo il quinto anniversario della nostra offerta pubblica iniziale. Negli ultimi cinque anni abbiamo continuato a registrare un solido risultato finanziario, con un utile per azione aumentato di più di sei volte dall'offerta pubblica iniziale, un raddoppiamento dei ricavi e una crescita a due cifre del rendimento del capitale investito. È stato - ha sottolineato Del Rio - un viaggio notevole per la nostra compagnia, caratterizzato dal susseguirsi di diverse tappe fondamentali e da un entusiasmante prospettiva di crescita del profitto per il 2018 e oltre. Queste solide performance in termini di ricavi e utili proseguiranno nel 2018, dal momento che abbiamo iniziato l'anno nella nostra migliore posizione di sempre, con prezzi superiori rispetto all'anno precedente per tutti e tre i marchi».

«La continua, forte domanda globale per i marchi del nostro portafoglio - ha confermato Wendy Beck, vice presidente esecutivo e direttore finanziario di NCLH - ci permetterà di dare ulteriore seguito alla crescita del nostro utile, portando al sesto anno consecutivo di crescita del net yield. Questo, unito ai benefici del lancio della Norwegian Bliss (la nuova nave dedicata principalmente al mercato crocieristico dell'Alaska che sarà presa in consegna nel corso del terzo trimestre di quest'anno, ndr) e a una continua attenzione ai costi, porterà i risultati del 2018 ai massimi storici».









