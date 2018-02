23 febbraio 2018

Trend positivo dei risultati economici del noleggiatore di container Triton International

Calo del volume d'affari del gruppo francese Touax

Nel 2017 i ricavi della società americana di noleggio e vendita di container Triton International Ltd. (TIL), che è nata a metà 2016 con la fusione delle statunitensi Triton Container International e TAL International ( del 13 luglio 2016), sono cresciuti del +40,4% attestandosi a 1,16 miliardi di dollari rispetto a 828,8 milioni di dollari nell'esercizio annuale precedente. L'utile operativo è ammontato a 546,4 milioni di dollari (+210,0%) e l'utile netto a 353,5 milioni di dollari rispetto ad una perdita netta di -5,8 milioni di dollari nel 2016.

Nel solo quarto trimestre dello scorso anno i ricavi sono stati pari a 313,9 milioni di dollari, con un incremento del +20,9% sullo stesso periodo del 2016. L'utile operativo è stato di 161,4 milioni di dollari (+92,8%) e l'utile netto di 209,7 milioni di dollari (+718,2%).

Alla fine dello scorso anno la consistenza della flotta della Triton International era pari ad oltre 5,6 milioni di teu, con un aumento del +11,1% rispetto a meno di 5,1 milioni di teu al 31 dicembre 2016.

Il presidente e amministratore delegato della Triton International, Brian Sondey, ha confermato che il 2017 è stato un anno molto positivo per il settore del noleggio di container intermodali, con un trend crescente che si prevede proseguirà anche quest'anno: «ci aspettiamo - ha spiegato Sondey - che nel 2018 le condizioni di mercato rimarranno favorevoli. I nostri clienti stanno comunicandoci che prevedono che la tendenza alla crescita dei traffici rimarrà notevolmente sostenuta e che le forniture di container continueranno ad essere sotto controllo, con scorte moderate di container nuovi e scorte molto limitate di contenitori usati disponibili».

«I prezzi dei container - ha proseguito Sondey - permangono tra i 2.150 e i 2.200 dollari e prevediamo che per rafforzare le loro flotte molti dei nostri clienti continueranno a fare affidamento su container presi a noleggio».

Intanto il gruppo francese Touax, che è specializzato nel noleggio, gestione e vendita di container marittimi, costruzioni modulari, chiatte fluviali e carri ferroviari, ha reso noto di aver registrato nell'esercizio annuale 2017 ricavi pari a 211,9 milioni di euro, con un calo del -8,9% rispetto a 232,7 milioni di euro nell'esercizio precedente (dato al netto di attività cessate tra cui principalmente le attività in Europa e negli Stati Uniti nel segmento delle costruzioni modulari, cedute rispettivamente al fondo TDR Capital II Holdings e alla Vesta Modular per complessivi 170 milioni di euro circa).

Touax ha reso noto che lo scorso anno nel segmento dei noleggi i ricavi sono stati pari a 146,1 milioni di euro (-0,7%) e in quello delle vendite a 65,8 milioni di euro (-23,0%). Il gruppo ha specificato che il calo del volume d'affari è stato causato dalla riduzione della vendita di container marittimi, attività che ha generato ricavi pari a 109,3 milioni di euro (-32,9%), che è stata parzialmente bilanciata dall'aumento delle vendite di carri ferroviari, che hanno totalizzato 79,0 milioni di euro (+61,6%).





