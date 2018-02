26 febbraio 2018

Allo studio un'applicazione per prevedere con precisione la durata delle operazioni di pilotaggio nel porto di Singapore

Progetto commissionato da PSA Marine alla Ernst & Young Solutions

PSA Marine, la società che opera le attività di pilotaggio e rimorchio nel porto di Singapore, ha dato mandato alla Ernst & Young Solutions di progettare e sviluppare un'applicazione in grado di prevedere con precisione la durata delle operazioni di pilotaggio in modo da consentire ai terminal portuali di definire una pianificazione accurata e un'ottimale ripartizione delle risorse e dei mezzi. Inoltre il sistema consentirà alle compagnie di navigazione e ai vettori marittimi di prevedere con maggiore esattezza la durata complessiva degli spostamenti dei propri mezzi navali nel porto di Singapore.

«Sfruttare i dati generati dalle nostre attività operative ed investire nell'analisi dei dati - ha sottolineato il capo pilota di PSA Marine, Jimmy Koh - è opportuno e necessario. Siamo fiduciosi che i risultati ci forniranno spunti utili e ci consentiranno di fornire servizi più efficienti ed efficaci ai terminal e alla comunità marittima e portuale di Singapore».







