First Lease Trust ha chiuso il 2017 con una perdita netta di -31,0 milioni di dollari

I ricavi sono diminuiti del -7,9%

La First Lease Trust (FSL Trust) di Singapore, società che ha una flotta costituita da quattro portacontainer, 12 product tanker, tre chimichiere e due petroliere poste a noleggio presso altre compagnie o impiegate nel mercato spot, ha concluso l'esercizio annuale 2017 con ricavi pari a 98,1 milioni di dollari, con un calo del -7,9% rispetto a 106,6 milioni di dollari nell'esercizio precedente.

Risultato operativo e risultato economico netto sono stati entrambi di segno negativo e pari rispettivamente a -17,7 milioni e -31,0 milioni di dollari contro risultati entrambi di segno positivo e pari a 23,3 milioni e 14,1 milioni di dollari nel 2016.







