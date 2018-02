26 febbraio 2018

L'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha aderito ad A.L.I.S.

Ingresso in qualità di socio onorario

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che amministra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ha aderito, in qualità di socio onorario, ad A.L.I.S. - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, seguendo l'esempio di altre Autorità di Sistema Portuale italiane, ovvero quelle del Mar Tirreno Centrale (porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia), del Mar di Sicilia Orientale (porti di Catania ed Augusta), del Mar di Sicilia Occidentale (porti di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese), del Mar Adriatico Settentrionale (porti di Venezia e Chioggia) e del Mar Ionio (porto di Taranto), oltre che dell'Autorità Portuale di Messina e delle Autorità Portuali estere di Barcellona e di Valencia.

Manifestando soddisfazione per l'ingresso nell'associazione del nuovo socio onorario, il presidente di A.L.I.S., Guido Grimaldi, ha evidenziato che, grazie al ruolo centrale di Civitavecchia nel sistema portuale italiano, l'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale potrà fornire all'associazione «un'autorevole e irrinunciabile contributo istituzionale alla promozione e allo sviluppo dell'intermodalità. Riteniamo infatti - ha aggiunto Grimaldi - che l'entusiasta adesione alla nostra associazione di questi enti così strettamente collegati al territorio di cui sono espressione, sia un'opportunità importante per migliorare la competitività del Sistema Paese».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec