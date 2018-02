26 febbraio 2018

Rinnovato il consiglio direttivo del Propeller Club di Milano

Conferma di Riccardo Fuochi alla presidenza

È stato rinnovato il consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Milan, l'associazione senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di favorire l'apprezzamento dell'opinione pubblica sui temi della logistica e dei trasporti e che comprende oltre 100 soci in rappresentanza delle più importanti aziende della logistica e dei trasporti lombarde, avvocati, consulenti, assicuratori e broker.

L'assemblea annuale del Propeller Club di Milano, che si è tenuta mercoledì scorso, ha confermato Riccardo Fuochi come presidente e ha provveduto a rinnovare il resto del consiglio direttivo per il triennio 2018-2020 che risulta composto da Guido Moretti (vice presidente e tesoriere), Luca Castigliego (delegato ai rapporti con il Propeller Nazionale), Ermino Borloni (past president), Eugenio Muzio (past president), Alessio Franconi (presidente del Gruppo Giovani), Manuela Bellistri, Fausto Benzi, Giovanni Costantini, Jean Francois Daher, Franco Larizza, Marco Lopez de Gonzalo, Giovanni Mundo, Giuseppe Perugini (segretario), Federico Prestileo e Tino Volpe.

Riccardo Fuochi, ringraziando i consiglieri uscenti, si è detto «molto felice della composizione di questa squadra che - ha spiegato - lavorerà in ottica di continuità e che vede esponenti di assoluto livello e professionalità del nostro mondo. Il consiglio - ha precisato Fuochi - darà sicuramente grande impulso alle attività del prossimo triennio: vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento a Milano, e non solo, per i temi della logistica e dei trasporti e approfondiremo anche argomenti di interesse generale sia economico che sociale».

L'elezione e l'assegnazione delle cariche sono state precedute dalla relazione di Fuochi sul triennio 2015-2017 che ha evidenziato il grande attivismo del sodalizio meneghino: il Propeller di Milano ha organizzato negli ultimi tre anni numerose conviviali, incontri e convegni su temi di estremo interesse: economia, logistica e trasporti, formazione, arte e politica. Significativa anche l'attività svolta dal Gruppo Giovani, presieduto da Alessio Franconi, che ha spiegato come siano ormai consolidati i rapporti con le diverse università milanesi per favorire la diffusione della cultura della logistica e dei trasporti fra le nuove leve.

La serata di mercoledì è proseguita con una riunione conviviale sul tema “Giù le mani dai miei soldi - Come difendersi dalle angherie delle banche” che ha visto la relazione di Gianluigi De Marchi, esperto di economia e finanza, autore di numerosi testi, professore universitario e giornalista economico, che ha toccato temi di grande interesse relativi al rapporto fra le banche e i risparmiatori.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail