27 febbraio 2018

Meyer Werft costruirà una terza nave da crociera per AIDA Cruises

Verrà presa in consegna nel 2023

Il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation ha ordinato al cantiere navale tedesco Meyer Werft la costruzione di una terza nave da crociera destinata al marchio tedesco AIDA Cruises che seguirà due nuove unità già ordinate dal gruppo americano, con la prima - AIDAnova - che entrerà a far parte della flotta di AIDA il prossimo dicembre e la seconda nella primavera del 2021 ( del 15 giugno 2015).

La terza nuova nave, che avrà una stazza lorda di oltre 180mila tonnellate, circa 2.700 cabine e un sistema di propulsione alimentato a gas naturale liquefatto, verrà presa in consegna nel 2023 e sarà la decima nave costruita dal cantiere di Papenburg per il brand AIDA.

I locali macchine delle tre navi destinate ad AIDA Cruises verranno realizzati nel cantiere di Rostok della Neptun Werft, che fa parte del gruppo Meyer Werft, gruppo che con la nuova commessa ha in portafoglio la costruzione di 14 navi da ultimare entro il 2023.





