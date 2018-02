27 febbraio 2018

17 manifestazioni di interesse per la realizzazione di un deposito di GNL nel porto di Napoli

Entro la metà marzo verrà definito l'iter per l'aggiudicazione dell'opera

Sono 17 le manifestazioni di interesse per la realizzazione di un deposito di stoccaggio di GNL nel porto di Napoli, uno degli otto porti nazionali per i quali è prevista la realizzazione di un deposito di stoccaggio di GNL secondo il piano energetico nazionale, che sono pervenute alla Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale entro lo scadere del termine fissato per la mezzanotte di ieri. L'ente portuale ha reso noto che le domande sono state presentate da ButanGas, Confapi Napoli, De Biase, Edison, Energas, Engie, Galdieri, Italcost, Higas, Kuwait Petroleum, Liquigas, Marine Service, Maxcom Bunker, Snam, So.De.Co., Sofregaz e Wartsila Italia.

Il presidente dell'AdSP, Pietro Spirito, ha espresso «grande soddisfazione per l'attenzione riscontrata dal mercato rispetto alla proposta ed allo studio di pre-fattibilità presentato. Nei prossimi giorni - ha spiegato Spirito - valuteremo le domande presentate e definiremo il percorso in base al quale attivare le procedure coerenti con le caratteristiche della documentazione che abbiamo ricevuto. Entro la metà del mese di marzo definiremo l'iter e procederemo a comunicare alle imprese partecipanti le fasi successive».







