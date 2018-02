27 febbraio 2018

L'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ha predisposto il nuovo Piano Anti-Corruzione e istituito un'apposita direzione

Giovedì a Livorno un convegno dedicato alla formazione e al ruolo dei sistemi portuali

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha predisposto e adottato il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione per il 2018-2020 che sarà a breve portato all'attenzione del Comitato di gestione dell'ente, piano i cui obiettivi sono di individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, intraprendere le relative misure di mitigazione e prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. Tra le varie finalità anche quella di definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'Autorità e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il Piano è già operativo, ma sarà soltanto nel corso dei prossimi mesi, ovvero una volta divenuta pienamente operativa la nuova struttura dell'Authority, che si potrà procedere a mappare realmente gli adempimenti rischiosi dal punto di vista dell'anti-corruzione e i relativi gradi di rischio. A farlo entro il prossimo 31 agosto sarà una direzione ad hoc dell'ente diretta da Claudio Capuano, già dirigente amministrativo dell'ex Autorità Portuale di Piombino. Si tratta di un'area sensibile dell'Autorità di Sistema che farà direttamente capo al presidente e che sarà competente anche con riferimento ai settori della privacy, del controllo interno e della formazione.

La direzione svilupperà anche il sistema di gestione dei processi di controllo interno e verifica delle performance secondo i più accreditati indirizzi di settore, configurandosi come una infrastruttura di governance strategica.

Intanto l'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale ha organizzato per giovedì prossimo, in Fortezza Vecchia a Livorno, un convegno dedicato alla formazione e al ruolo dei sistemi portuali. L'incontro ha lo scopo di valorizzare il “Sistema Porto” e di focalizzare l'attenzione sul ruolo della formazione in un sistema di relazioni industriali, allo scopo di mettere in contatto il mondo della formazione professionale con la filiera produttiva portuale, marittima e logistica.



Programma del convegno

9.30-10.00 Registrazione partecipanti - Open Coffee 10.00-10.15 Saluti di benvenuto - Apertura dei lavori

Presidente AdSP Mar Tirreno Settentrionale

Stefano Corsini 10.15-10.30 La funzione e gli obiettivi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Dirigente Controllo Interno, Trasparenza, Anticorruzione, Formazione

Claudio Capuano 10.30-10.45 La funzione della Regione Toscana

Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro

Cristina Grieco 10.45-11.00 La funzione dell'Autorità Marittima

Contrammiraglio (CP) Giuseppe Tarzia 11.00-11.15 La funzione dell'Accademia Navale

Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo 11.15-11.30 La funzione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Dirigente Responsabile U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro - Zona Livorno

Cesare Buonocore 11.30-11.45 La programmazione economica come strumento di collegamento tra filiera produttiva e filiera formativa

Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana - IRPET Dirigente Lavoro, Istruzione, Welfare

Nicola Sciclone 11.45-13.15 Il valore aggiunto di una “formazione di sistema” per la competitività nella filiera marittima, portuale e logistica

Moderatore: Segretario Generale AdSP Mar Tirreno Settentrionale

Massimo Provinciali

Sessione riservata agli interventi degli stakeholder Imprese - Terminal portuali/logistici (porti di Livorno e Piombino- InterportoToscano Vespucci - Interporto della Toscana Centrale) - Società Amatoriali - Imprese del settore nautico e del diporto - OO.SS., Associazioni di categoria (Asamar-Spedimar -Assimprese - Assiterminal) 13.15-13.30 Chiusura dei lavori

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giuliano Poletti 13.30-14.30 Light Lunch 14.30-16.00 Ripresa dei lavori

Sistema Formativo Duale: Una nuova visione dell'apprendistato formativo professionalizzante

Moderatore: Segretario Generale AdSP Mar Tirreno Settentrionale

Massimo Provinciali

Sessione riservata agli interventi del settore istruzione, formazione e università: Istituti scolastici secondari Tecnici e Professionali di Livorno e Piombino, Università degli Studi di Pisa (Scuola Sant'Anna - Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno) , Agenzie Formative e Agenzie Interinali 16.00-16.15 Conclusioni

Assessore Istruzione, formazione e lavoro

Cristina Grieco 16.15-16.30 Chiusura dei Lavori

Segretario Generale AdSP del Mar Tirreno Settentrionale

Massimo Provinciali



