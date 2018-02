27 febbraio 2018

A Venezia sono convenuti i maggiori esperti della sicurezza portuale dei porti del Nord Adriatico

Seminario transfrontaliero nell'ambito del progetto europeo SECNET

Oggi al porto di Venezia si è tenuto un seminario transfrontaliero relativo alla security e cyber security parte del progetto europeo SECNET, che vede i porti di Venezia, Trieste (capofila) e Capodistria partner con il compito di avviare un piano d'azione congiunto per potenziare la difesa delle reti informatiche (cyber security) e la difesa delle aree portuali dall'accesso di soggetti non autorizzati, tramite l'implementazione di concrete azioni pilota.

Il progetto è stato avviato a Trieste lo scorso ottobre e ha ricevuto un co-finanziamento pari a 1.3 milioni di euro (di cui 250mila per il solo porto di Venezia) nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenia, con l'obiettivo di rafforzare la capacità istituzionale e la governance transfrontaliera nella security portuale puntando ad accrescere la competenza dei porti in questo specifico settore con l'ausilio di innovativi sistemi informatici e fornendo competenze tecniche e specialistiche comuni a livello transfrontaliero.

Nel corso dei lavori odierni il segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Martino Conticelli, ripercorrendo lo sviluppo delle misure di sicurezza che ha visto il passaggio da sistemi di presidio e controllo fisico del territorio a tecnologie sempre più avanzate, ha sottolineato quanto il tema della cyber security rappresenti un aspetto cruciale in un campo a cui Venezia dedica attenzione da tempo. Non è infatti un caso - ha evidenziato - l'esito più che positivo dell'ispezione della Commissione Europea (dipartimento security) di qualche mese fa, tanto che i membri del gruppo ispettivo hanno assunto l'impegno di proporre a Bruxelles che alcune procedure già in uso nei terminal del porto di Venezia vengano adottate come buone pratiche anche da altri scali europei. Conticelli ha infine confermato l'importanza della cooperazione tra i porti su questo fronte, necessaria per raggiungere standard migliori e più competitivi.

Il training transfrontaliero ha visto la presenza di oltre 50 funzionari per la sicurezza portuale provenienti dagli scali del Nord Adriatico, tra i quali anche il referente dello scalo di Chioggia. Inoltre l'evento, articolato in tre sessioni tematiche, ha visto la partecipazione di illustri accademici ed esperti.

Il prossimo appuntamento legato al progetto Secnet si terrà il 6 marzo a Capodistria.



