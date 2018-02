28 febbraio 2018

La giapponese Mitsui O.S.K. Lines annuncia una ristrutturazione della propria organizzazione

Sarà attuata il prossimo 1° aprile

Il gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL) ha annunciato oggi che attuerà una ristrutturazione della propria organizzazione che entrerà in vigore il prossimo 1° aprile, data in cui diventerà operativa la Ocean Network Express (ONE), la joint venture che MOL ha costituito il 7 luglio 2017 con le connazionali Kawasaki Kìsen Kaisha (“K” Line) e Nippon Yusen Kaisha (NYK) e nella quale stanno confluendo le rispettive attività nel segmento del trasporto marittimo containerizzato che saranno operate nell'ambito del network del consorzio armatoriale THE Alliance che, oltre alle tre compagnie nipponiche, è costituito dalla tedesca Hapag-Lloyd e dalla taiwanese Yang Ming Line.

Tra gli elementi principali del piano di ristrutturazione dell'organizzazione è prevista la costituzione delle divisioni Tanker Division (A) e Tanker Division (B), con la prima che avrà principalmente la responsabilità delle attività delle petroliere impiegate per il trasporto di petrolio greggio e la seconda che si occuperà della flotta dedicata al trasporto di prodotti petroliferi e metanolo.

Inoltre MOL istituirà una divisione indipendente per il settore dei traghetti nonché una Liner Business Management Division che avrà il compito di svolgere la propria attività nell'ambito della Ocean Network Express, in cui sarà integrata. Il gruppo giapponese creerà anche la carica di Chief Financial Officer, che sinora non era prevista, e l'incarico sarà quello di supervisionare programmi e misure per promuovere le strategie finanziarie e di reperimento di risorse del gruppo.



