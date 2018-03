2 marzo 2018

Il 7 marzo alla Fiera di Padova si terrà un convegno sulla digitalizzazione dei trasporti

È organizzato dal C.I.S.Co. in collaborazione con Green Logistics EXPO

Il prossimo 7 marzo alla Fiera di Padova, nell'ambito dell'evento Green Logistics EXPO, si terrà un convegno sul tema “Digitalizzazione dei trasporti e smaterializzazione documentale l'innovazione tecnologica nei trasporti e nelle infrastrutture” che è organizzato dal C.I.S.Co. (Council of intermodal shipping Consultants) in collaborazione con Green Logistics EXPO sul tema della digitalizzazione dei trasporti.

Il convegno si propone di dare spazio ai diversi attori che si muovono nell'ambito del trasporto e della logistica toccando argomenti di stretta attualità. I lavori si articoleranno sui rapporti che legano l'evoluzione della digitalizzazione e le strategie di business, sui servizi informatici al servizio del trasporto e sulla sull'impatto che questi stanno avendo sulle imprese del settore, nonché le sfide per la logistica italiana.

Per partecipare all'incontro è necessaria la registrazione al link http://greenlogisticsexpo.it/iscrizione-eventi/



Programma

14.00-14.30 REGISTRAZIONE - Sala 7A (1° piano) - Padiglione 7 14.30-14.45 WELCOME & OPENING

Moderatore: Antonio Fulvi - La Gazzetta Marittima 14.45-15.00 DIGITALIZZAZIONE E SFIDE PER LA LOGISTICA ITALIANA

Consorzio 906 - Evelin ZUBIN 15.00-15.15 BLU ECONOMY - CRESCITA BLU E OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE

Fondazione CS Mare - Mario DOGLIANI 15.15-15.30 STM E PROGETTI EUROPEI A SUPPORTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE POLITICHE ITALIANE NEI TRASPORTI

STM Italia - Rappresentante autorizzato MIT 15.30-15.45 PROGETTO STM - LA CODIFICA COMUNE DEI TERMINAL

C.I.S.Co. - Massimiliano Giglio 15.45-16.00 BOX TECH - IL DATABASE GLOBALE DELLA FLOTTA CONTAINER

B.I.C - Giordano Bruno GUERRINI 16.00-16.15 LA DIGITALIZZAZIONE DEL TRASPORTO STRADALE

Autamarocchi S.p.A - Roberto VIDONI 16.15-16.30 INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER LA MOBILITÀ E LA SOSTA NEI CENTRI INTERMODALI

Autostrade Tech S.p.A. - Alessandro CESARI



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail