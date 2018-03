5 marzo 2018

Nel 2017 il traffico delle merci nei porti marittimi della Bassa Sassonia è aumentato del +10%

Le merci varie sono ammontate a 12,82 milioni di tonnellate (+13%) e le rinfuse a 40,55 milioni di tonnellate (+9%)

Nel 2017 i porti marittimi della Bassa Sassonia hanno movimentato un traffico pari a complessive 53,4 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +10% rispetto a 48,6 milioni di tonnellate nell'anno precedente.

Le sole merci varie sono ammontate a 12,82 milioni di tonnellate, con una crescita del +13% sul 2016. Nel segmento dei contenitori, nel porto container di Wilhelmshaven il traffico è stato pari a 554.449 teu (+15%). La movimentazione di automobili nuove di fabbrica, traffico che è operato principalmente dai porti di Emden e Cuxhaven, ha raggiunto la quota record di 1,92 milioni di veicoli (+6%). Il dato totale del traffico delle rinfuse è stato pari a 40,55 milioni di tonnellate (+9%).

Globalmente il porto di Wilhelmshaven, che movimenta il maggior volume di traffico marittimo del Land tedesco, ha registrato un totale di 30,29 milioni di tonnellate di merci, con un incremento pari a quasi il +16% sul 2016. Nel comparto delle rinfuse liquide sono state movimentate 20,25 milioni di tonnellate (+8%) e in quello delle rinfuse solide 4,20 milioni di tonnellate (+34%). Le merci varie si sono attestate a 5,84 milioni di tonnellate (+34%).





