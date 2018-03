5 marzo 2018

A Bruxelles si è riunito il nuovo Presidium di European Network of Maritime Clusters

Posto l'accento sulla natura di grande potenza commerciale marittima dell'Europa

Nei giorni scorsi a Bruxelles si è riunito il nuovo Presidium di European Network of Maritime Clusters (ENMC), l'organizzazione europea dei cluster marittimi, presieduta oggi dall'Olanda (Nederland Maritiem Land) con la vicepresidenza di Francia (Cluster Maritime Français), Italia (Federazione del Mare) e Spagna (Cluster Maritimo Espagnol).

Un accento particolare è stato posto sulla natura di grande potenza commerciale marittima dell'Europa e sull'opportunità di insistere a promuovere nell'Unione il trasporto via mare, con i benefici che ciò può portare agli Stati membri sia sotto il profilo della qualità e quantità delle risorse umane sia sotto quello dell'ambiente, sia sotto quello dell'innovazione tecnologica.

Il vertice di ENMC ha inoltre stabilito il budget per il 2018 e assegnato la segreteria generale dell'organizzazione all'Olanda.







