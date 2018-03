5 marzo 2018

Consolidamento nel settore delle assicurazioni con un'operazione del valore di 12,4 miliardi di euro

Il gruppo AXA compra la compagnia assicurativa e riassicurativa XL Group

Il gruppo AXA, tra i gruppi leader mondiali del settore assicurativo, ha stretto un accordo per acquisire l'intero capitale della compagnia assicurativa e riassicurativa XL Group, transazione che avrà un valore di 15,3 miliardi di dollari (12,4 miliardi di euro) e sarà interamente regolata in contanti.

Tra i segmenti in cui opera XL Group figura anche quello marittimo-portuale, settore in cui è attivo anche il gruppo AXA attraverso la AXA Corporate Solutions (AXA CS).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec