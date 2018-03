6 marzo 2018

Accent Equity acquisirà una partecipazione di maggioranza nella Thor Shipping & Transport

Nel 2017 il fatturato netto della svedese TST è ammontato a circa 39 milioni di euro

La società svedese di investimenti Accent Equity ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di maggioranza nella connazionale Thor Shipping & Transport (TST), società che opera collegamenti marittimi tra il Benelux e il Regno Unito, la Svezia e la Finlandia con il marchio SUN Line, compagnia che impiega quattro navi multipurpose. Inoltre TST, che è stata fondata nel 1994, opera come casa di spedizioni e agenzia marittima.

Nel 2017 il fatturato netto della TST è ammontato a circa 400 milioni di corone svedesi (39 milioni di euro).







