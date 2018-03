7 marzo 2018

Nel 2017 Panalpina ha conseguito una crescita dei risultati economici trainata dal trasporto aereo

L'esercizio annuale è stato archiviato con un utile netto di 57,5 milioni di franchi svizzeri (+9,9%)

Il gruppo logistico elvetico Panalpina ha chiuso l'esercizio annuale 2017 con risultati economici superiori rispetto a quelli dell'esercizio precedente grazie ad un rialzo delle performance registrato nella seconda metà dell'anno e, in particolare, nell'ultimo trimestre, incremento che è attribuibile soprattutto al miglioramento dei risultati nel segmento delle spedizioni per via aerea.

Lo scorso anno Panalpina ha totalizzato un fatturato netto pari a 5,53 miliardi di franchi svizzeri (4,8 miliardi di euro), con una crescita del +6,5% sul 2016. L'EBITDA è ammontato a 146,2 milioni di franchi svizzeri (+11,0%) e l'utile operativo a 103,3 milioni di franchi svizzeri (+26,1%). Il gruppo ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 57,5 milioni di franchi svizzeri (+9,9%).

Nel solo settore delle spedizioni aeree, comparto nel quale il traffico movimentato è stato pari alla quota record di 996mila tonnellate (+8,1%), è stato registrato un fatturato netto di 2,92 miliardi di franchi svizzeri (+11,2%), un EBITDA di 129,0 milioni di franchi svizzeri (+12,5%) ed un EBIT di 110,3 milioni di franchi svizzeri (+36,6%).

Nel segmento delle spedizioni marittime, in cui il volume complessivo dei carichi movimentati è stato pari ad oltre 1,5 milioni di container teu (+2,1%), il fatturato netto si è attestato a 2,07 miliardi di franchi svizzeri (+3,8%). L'EBITDA e l'EBIT sono risultati entrambi di segno negativo e pari rispettivamente a -13 milioni e -15,1 milioni di franchi svizzeri contro un EBITDA di segno positivo per 27,5 milioni di franchi svizzeri ed un EBIT di segno negativo per -600mila franchi svizzeri nel 2016.

Le altre attività logistiche del gruppo hanno generato un fatturato netto di 358,7 milioni di franchi svizzeri (-5,6%), un EBITDA di 17,2 milioni di franchi svizzeri (-1,4%) ed un utile operativo di 8,1 milioni di franchi svizzeri (+359,1%).

Nel solo quarto trimestre del 2017 il fatturato netto totale del gruppo Panalpina è stato di 1,47 miliardi di franchi svizzeri, con un aumento del +10,1% sullo stesso periodo del 2016, di cui 823,8 milioni generati dalle spedizioni aeree (+13,9%), 510,5 milioni dalle spedizioni marittime (+7,0%) e 133,0 milioni dalle altre attività logistiche (+0,7%). L'EBITDA di gruppo è stato pari a 42,3 milioni di franchi svizzeri (+56,2%) e l'utile operativo di 31,3 milioni di franchi svizzeri (+116,8%), con un apporto positivo pari a 40,9 milioni dal segmento delle spedizioni aeree e con contributi di segno negativo e pari rispettivamente a -9,6 milioni di franchi svizzeri e -87mila franchi svizzeri dai settori delle spedizioni marittime e dalle altre attività logistiche. L'utile netto è ammontato a 9,1 milioni di franchi svizzeri (+55,6%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno i volumi di carico movimentati dal gruppo per via aerea sono stati pari ad un totale trimestrale record di 274mila tonnellate (+8,5%) e quelli movimentati per via marittima a 378mila teu (-2,9%).









