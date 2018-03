8 marzo 2018

Partito il primo collegamento ferroviario diretto tra il porto di Amsterdam e la Cina

In 16 giorni il treno viaggerà per 11.000 chilometri

È partito ieri dal terminal intermodale dell'Amsterdam Container Terminal, il terminal per contenitori del porto di Amsterdam che è gestito dalla Hutchison Ports Amsterdam del gruppo Hutchison Ports, il primo convoglio ferroviario merci diretto che collega lo scalo portuale olandese con la Cina sulla Nuova Via della Seta.

Nell'arco di 16 giorni il treno viaggerà per 11.000 chilometri per raggiungere Yiwu, centro commerciale nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, attraversando Germania, Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakhstan e trasportando principalmente esportazioni olandesi costituite da macchinari, combustibili minerali, prodotti farmaceutici, attrezzature tecniche e prodotti chimici.

Il nuovo servizio ferroviario è curato dall'austriaca Nunner Logistics, mentre i servizi terminalistici e logistici nel porto olandese sono operati dalla TMA Logistics, joint venture tra Hutchison Ports e l'olandese TMA Holdings.





