8 marzo 2018

COSCO Shipping Ports adotta il Terminal Operating System N4 di Navis

Accordo con la società del gruppo finlandese Cargotec Corporation

COSCO Shipping Ports, la società terminalista del colosso armatoriale cinese COSCO Shipping, ha siglato un accordo con Navis, l'azienda di Oakland che fa parte del gruppo finlandese Cargotec Corporation e che sviluppa applicazioni informatiche per il settore terminalistico e portuale, per l'utilizzo del programma N4, il Terminal Operating System (TOS) di punta della società americana,.

«Il 2017 - ha sottolineato il vice presidente e amministratore delegato di COSCO Shipping Ports, Zhang Wei - è stato un anno positivo per la nostra strategia di globalizzazione e di acquisizione del controllo di un sempre crescente numero di società portuali. Attualmente COSCO Shipping Ports opera e gestisce 269 banchine in 38 porti di tutto il mondo, di cui 179 sono dedicate ai container con una capacità di movimentazione annua complessiva di circa 103 milioni di teu. Inoltre il numero delle nostre filiali è aumentato da nove nel 2016 a 15».

«Mentre continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio di asset di livello mondiale - ha aggiunto Zhang Wei - ci impegniamo a fornire servizi di qualità ed efficienti ai clienti nazionali ed esteri. Alla COSCO Shipping Ports comprendiamo bene che il miglioramento continuo dell'efficienza operativa e dello sviluppo sostenibile dei porti e dei terminal accrescerà ulteriormente la nostra competitività. Quindi siamo lieti di collaborare con Navis, con la sua inarrivabile esperienza nei TOS e nei sistemi informativi, e, con N4 quale cervello e fonte centrale delle informazioni per l'attività quotidiana dei nostri terminal, siamo meglio preparati a soddisfare le esigenze degli attuali vettori e delle grandi navi portacontainer che in futuro li scaleranno».



