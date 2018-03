9 marzo 2018

Corso di formazione dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile con Costa Crociere

Prevede la formazione della figura di “Tour escort”

L'Accademia Italiana della Marina Mercantile, in accordo con la compagnia crocieristica Costa Crociere, ha organizzato un corso finalizzato all'inserimento lavorativo a bordo che prevede la formazione della figura di “Tour escort” e che si rivolge a 20 persone residenti o domiciliate in Liguria che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e che presentino una buona conoscenza di due lingue straniere. Il progetto è nato in conformità alle richieste del mercato: si tratta infatti di una figura necessaria per l'organizzazione della crociera, che si occupa di seguire le escursioni a terra proposte agli ospiti in ogni porto di scalo.

L'ammissione al corso, che è gratuito e cofinanziato dall'Unione Europea, è subordinata al superamento delle prove di selezione. Il termine per presentare domanda di iscrizione scade il prossimo 3 aprile. L'assunzione è garantita per almeno il 60% di coloro che avranno concluso positivamente il corso e risulteranno idonei alle mansioni previste, con contratto a tempo determinato di almeno sei mesi, rinnovabile. Nelle edizioni precedenti la percentuale di assunzioni da parte della compagnia italiana ha raggiunto quasi il 100%.







