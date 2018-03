9 marzo 2018

Prossimo avvio della procedura per la vendita degli asset del cantiere navale greco di Skaramangas

Dopo una valutazione dei beni, verrà indetta una gara internazionale

Un tribunale greco ha dato il via libera alla nomina di un amministratore liquidatore per il cantiere navale Hellenic Shipyards (Skaramangas Shipyards). Lo ha reso noto oggi il ministero delle Finanze di Atene specificando che la decisione consente di dare avvio alla vendita dello stabilimento, che è il più grande cantiere navalmeccanico del Mediterraneo orientale, cessione che avrebbe anche il consenso della libanese Privinvest, che è il principale azionista della società

Il piano prevede che nell'arco di 12 mesi venga effettuata una valutazione dei beni dell'azienda, con la suddivisione delle attività cantieristiche nel settore commerciale e quelle svolte in campo militare. Successivamente verrà indetta una gara internazionale per la vendita degli asset.







