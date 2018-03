14 marzo 2018

Avviata la costruzione del nuovo corridoio ferroviario merci tra Portogallo e Spagna

Collegherà i porti di Lisbona, Sines e Setubal (Blue Atlantic) con il mercato spagnolo e il resto del continente europeo

Nei giorni scorsi è stato inaugurato in Portogallo l'avvio dei lavori di costruzione della linea ferroviaria di 94 chilometri che collegherà Évora, nella regione di Alentejo, con Elvas, sul confine con la Spagna. La nuova linea, come ha ricordato il primo ministro portoghese António Costa, sarà la più importante opera ferroviaria realizzata in Portogallo negli ultimi 100 anni e integrerà il corridoio ferroviario che inizia a Lisbona, Setúbal e Sines e ha come destinazione Badajozm, cittadina spagnola a pochi chilometri da Elvas.

La realizzazione della nuova linea ferroviaria, che sarà dedicata soprattutto al trasporto delle merci, comporterà un investimento di 509 milioni di euro di cui 277 milioni di fondi nazionali e 232 dei fondi UE e, secondo le previsioni, sarà completata nel 2022. I nuovi binari consentiranno di collegare al mercato spagnolo e al resto del continente europeo sia il porto di Lisbona che quello di Sines , ma anche il porto di Setubal e in particolare il Blue Atlantic Industrial & Logistics Park, la nuova area logistica di 96 ettari progettata nei pressi di Setubal che sarà attrezzata anche con una banchina di 800 metri lineari con fondale della profondità di -13 metri che potrà accogliere contemporaneamente due navi Panamax.







