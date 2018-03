14 marzo 2018

Ordini della norvegese Fjord1 per sette nuovi traghetti elettrici

Sono stati emessi nei confronti del cantiere navale norvegese Havyard e di quello turco Cemre Shipyard

La compagnia di navigazione norvegese Fjord1 ha ordinato al cantiere navale norvegese Havyard Ship Technology e al cantiere navale turco Cemre Shipyard la costruzione di sette traghetti la cui propulsione sarà alimentata esclusivamente con energia elettrica. Delle sette imbarcazioni, che verranno prese in consegna il prossimo autunno, cinque avranno una capacità di 50 passeggeri e verranno costruite dal cantiere del gruppo Havyard e due avranno una capacità di 80 passeggeri e saranno realizzate dallo stabilimento turco. Il contratto con Havyard ha un valore di 800 milioni di corone norvegesi (84 milioni di euro).







